Acusado de estuprar uma adolescente, homem é morto a tiros em Sumaré

Um idoso de 60 anos foi morto a tiros na noite deste sábado (4), após supostamente ter estuprado uma adolescente de 13 anos em Sumaré.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o corpo do homem foi encontrado com perfurações de tiro em frente a casa onde morava na Rua Antônio Mendes, no Jardim das Oliveiras, por volta de 22h.

Segundo relatos de testemunhas à PM, que esteve no local dos fatos, dois homens em uma motocicleta cor preta, passaram pela rua e um deles disparou diversas vezes contra o homem que morreu no local.

Ainda de acordo com a PM, durante registro policial, a família da adolescente tinha se mudado para o imóvel, que é um sobrado no sábado. Eles alugaram o espaço e morariam na parte de cima da casa, enquanto o homem morava na parte de baixo. Não há detalhes até o momento sobre o abuso contra a adolescente.

Por meio de nota, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) informou que a adolescente realizou exames de corpo delito e que a Polícia Civil realiza oitivas para esclarecer o fato.

Um RDO (Registro Digital de Ocorrência) de abuso sexual contra a adolescente foi registrado no plantão policial. Um outro registro de homicídio também foi lavrado no plantão policial e o caso será investigado.