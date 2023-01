Suspeito de estrangular ex tem prisão preventiva decretada em Sumaré

Suspeito se entregou à Polícia Militar no mesmo dia do crime

O auxiliar de serviços Jorge Diniz Andrade, 28 anos, teve a prisão em flagrante em preventiva, após ser apresentado à audiência de custódia. Ele estava preso na Cadeia de Sumaré, mas já foi transferido ao CDP (Centro de Detenção Provisória) de Hortolândia.

Ele confessou que estrangulou a ex-namorada Luana de Souza Bezerra de Lima, 29 anos com um mata-leão, na manhã de domingo (22). Após o crime, ele fugiu, mas se apresentou à Polícia Militar no mesmo dia.

O corpo da vítima foi encontrado por conhecidos dentro de sua casa, no Jardim Bela Vista, em Sumaré.

Jorge Diniz Andrade confessou o crime – Foto: Reprodução/redes sociais

Segundo informações do boletim de ocorrência, familiares da vítima, procuraram a mulher por meio do telefone por volta de 7h deste domingo. Como não houve retorno, ficaram preocupados e pediram para um tio que mora na mesma rua (Ismael Garbelin) entrar no imóvel.

Ainda segundo registro policial, por volta de 9h, o familiar pulou o muro e encontrou a sobrinha morta na cama. Ele chamou a PM.

Aos policiais, os familiares contaram que Luana tinha terminado o namoro há uma semana, pois as brigas eram constantes. Afirmaram também que ele consumia álcool e usava cocaína com frequência.