Suspeito de assalto morre após ser espancado em Sumaré

Homem foi achado na região do Matão e chegou a receber atendimento, mas não resistiu aos ferimentos

Um homem foi espancado e acabou morrendo na madrugada de domingo (7), em Sumaré. O indivíduo seria suspeito de roubar um celular e foi encontrado no Condomínio Coronel, na região do Matão.

A Polícia Civil iniciou as investigações sobre o caso e já conseguiu identificar imagens de câmeras de segurança de uma escola e de dois estabelecimentos, que ficam nas imediações de onde a vítima foi encontrada. As gravações serão analisadas pelos peritos do IC (Instituto de Criminalística).

De acordo com o registro policial, um casal relatou à Polícia Militar que acabara de ter o celular roubado. Pouco tempo depois, os PMs encontraram um homem caído, com vários hematomas pelo corpo.

Ele alegou que tinha sido agredido por vários moradores, que fugiram com uma quantia em dinheiro, mas a versão não convenceu os policiais, pois eles constataram que o homem portava o aparelho roubado.

As vítimas estiveram no local e identificaram que o agredido seria o assaltante e reconheceram o celular que estava com ele.

Socorristas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estiveram no local, mas o homem teria começado a se debater e morreu enquanto recebia atendimento.

O caso foi registrado no plantão policial como roubo e homicídio. As circunstâncias sobre o ocorrido serão apuradas durante o inquérito policial.

O corpo do suspeito foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Americana para a realização de exame necroscópico, que deve confirmar a causa da morte, bem como a identidade do indivíduo.