Suspeito de assaltar passageiros de ônibus em linha que liga Sumaré e Campinas é detido pela PMR

Como não teve flagrante, suspeito vai responder em liberdade - Foto: Divulgação_PMR

Um homem, suspeito de roubar passageiros de ônibus, foi detido nesta quarta-feira (14), na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Sumaré. Detenção aconteceu após ele ser reconhecido por uma das vítimas, que acionou a Polícia Militar.

Segundo o 4º Batalhão da Polícia Militar Rodoviária, um passageiro do transporte coletivo, que estava a caminho de Campinas, acionou a PM após identificar no ônibus o suspeito de assaltá-lo em outra data.

As informações foram repassadas à PMR, que iniciou as buscas e, na Rodovia Anhanguera, no quilômetro 107, notou que uma pessoa com as características descritas desceu do veículo e realizou a abordagem.

Com ele não foi encontrado nada de ilícito, mas ele foi apontado por uma das vítimas como suspeito de ao menos cinco roubos a passageiros e colaboradores da linha de transporte público. Testemunha relatou ainda abordagens violentas.

O suspeito e a vítima foram levados à delegacia de Sumaré, onde prestaram depoimento. Por ter passado o período de flagrante, ele foi solto, mas segue como investigado em inquérito policial.