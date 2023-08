A dona de casa Paloma Fernanda Aguiar, de 30 anos, teria sido coagida e forçada pelo companheiro, o tatuador Wesley Carrera, de 35 anos, a participar do assassinato do professor Cauê Pozenatto Lima, de Sumaré.

Ele foi encontrado morto no dia 2 de agosto, data em que completou 35 anos, em uma área rural na Praia Azul, em Americana. O corpo estava carbonizado.

Segundo os advogados que representam a dona de casa, Silvana Pastro Mendes e Anderson Aparecido Antônio, no término das investigações ficará provado que Paloma foi coagida e forçada – sob fortes ameaças do companheiro – a entrar no veículo do professor e que não participou (ao menos por vontade própria) do crime.

Wesley Carrera e Paloma Aguiar são suspeitos do assassinato – Foto: Divulgação

“As investigações nesta fase, são de extrema importância, pois colherão elementos essenciais e indicarão sem sombras de dúvidas quem praticou este fato criminoso”, afirmam os advogados, que dizem aguardar o fim dessas apurações para então tomar as providências judiciais em defesa de Paloma.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O casal está preso desde 4 de agosto. Segundo a DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana, Wesley “confessou friamente o crime, sem demonstrar qualquer tipo de arrependimento”.

A motivação do assassinato, no entanto, ainda é investigada, mas o suspeito afirmou depoimento que seria por conta de uma dívida de cerca de R$ 8 mil sobre tatuagens.

Ele e a dona de casa foram detidos no Parque Residencial Salerno, em Sumaré. Testemunhas tinham visto um Chevrolet Onix de cor branca, com um casal dentro, deixar o local onde estava o corpo. O veículo era utilizado pelo professor, mas pertencia à mãe dele.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Prisão

Com base no rastreamento do automóvel, policiais conseguiram encontrá-lo na Avenida Elza Zagui Menuzzo, na região de Nova Veneza, em Sumaré. Câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem abandona o carro, limpa as maçanetas e sai do local com uma sacola.

Cauê Pozenatto Lima foi morto no dia de seu aniversário – Foto: Reprodução / Facebook

Com ajuda das imagens e do histórico do rastreamento do veículo, os agentes chegaram a um imóvel na mesma avenida onde o automóvel havia sido abandonado, a cerca de 200 metros. O espaço abriga um estúdio de tatuagem, além da residência do casal.

Wesley foi abordado quando saía de casa. Em seus bolsos, policiais encontraram documentos cortados, cartões bancários e cartão-alimentação em nome da vítima. Paloma foi detida em seguida.

Na casa deles foram apreendidas as roupas utilizadas no dia do crime e demais objetos de interesse para as investigações.