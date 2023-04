Suspeita de matar irmã em Sumaré é presa pela Polícia Militar

Crime ocorreu no mesmo dia, na casa da suspeita, em um condomínio no bairro Chácaras Bela Vista

Uma mulher de 32 anos, suspeita de matar a própria irmã com tiros na cabeça, foi presa por policiais militares do 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) da PM (Polícia Militar) na noite da quinta-feira, em Limeira. O crime ocorreu no mesmo dia, na casa da suspeita, em um condomínio no bairro Chácaras Bela Vista, em Sumaré.

A vítima, Ellen Machado Ferreira de Almeida, de 18 anos, foi morta com dois tiros na cabeça enquanto dormia.

Prisão foi feita pelo policiais do 10º Baep – Foto: Polícia Militar / Divulgação

Os policiais militares já sabiam que, após o crime, a mulher fugiu no próprio veículo e teria confessado o homicídio para o pai dela. Na ligação, chegou a dizer que estava em Piracicaba.

Os PMs intensificaram o patrulhamento na região e conseguiram localizá-la, por volta das 20h. Ela foi conduzia para o plantão policial de Sumaré, onde o caso seria registrado. Até a publicação desta matéria, a polícia ainda não tinha definido se ela permaneceria presa.

A suspeita fugiu e teria levado a arma do crime. Ela ligou para o pai para contar o que ocorreu e ele pediu para que ela se entregasse. No entanto, ela afirmou que iria se matar caso a polícia se aproximasse, de acordo com as primeiras apurações sobre o ocorrido.

Familiares também relataram à polícia que a suspeita tinha crises, pois acreditava que estava sendo perseguida. Por isso, foram instaladas câmeras pela casa, mas os parentes não acreditavam na possibilidade de uma tragédia como essa.

Os investigadores apreenderam três câmeras de monitoramento instaladas no imóvel, com armazenamento das imagens por cartão. O equipamento será periciado pelo IC (Instituto de Criminalística) de Americana.