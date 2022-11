Suspeita de matar companheiro se apresenta à polícia em Sumaré

Uma mulher suspeita de matar o companheiro, Valdir Pinto Júnior, 37, com uma facada no peito, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré, prestou depoimento no 3º Distrito Policial, nesta quarta-feira.

A Polícia Civil já tinha identificado a mulher por meio de imagens de celulares gravadas durante o desentendimento entre eles. A suspeita foi liberada, mas acabou indiciada por homicídio doloso, mas com alegação de legítima defesa.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O crime ocorreu no último sábado. “Houve agressões físicas mútuas e, em decorrência disso, a mulher desferiu uma facada no peito do homem culminando em sua morte no local”, afirma o delegado Bruno Ramaldes Puppim.

“Ela disse que seu companheiro em dado momento ficou agressivo e iniciou-se uma discussão por causa do aparelho celular. Depois seu companheiro a agrediu com cabeçadas, socos e esganadura, que então para se defender pegou uma faca que estava dentro do bar e desferiu uma facada fatal contra a vítima, que não teve a intenção de matá-lo e que só soube da morte na última segunda”, afirma Puppim.