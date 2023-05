Suposto corretor de imóveis é preso por venda irregular de terrenos em Sumaré

Um homem de 52 anos que se passava por corretor de imóveis foi preso, na manhã desta quinta-feira, em um loteamento supostamente irregular, no Parque Emília, em Sumaré, duante a operação ‘Tolerância Zero’ contra lotes irregulares realizada pela Prefeitura de Sumaré com apoio da Polícia Civil.

O delegado Marcelo Moreschi Ribeiro diz que o suspeito foi autuado em flagrante por crime contra a administração pública e crime ambiental. “Constatamos que ao lado de construções também havia uma nascente, cuja área não foi respeitada”, advertiu.

Um caminhão, uma retroescavadeira e materiais de construção que estavam no local foram apreendidos.

De acordo com a prefeitura, os loteamentos – divididos em mil metros e 500 metros – foram embargados pela administração já que a área é rural. O zoneamento do município não permite o parcelamento do solo com tais metragens em áreas rurais.

A operação foi planejada pela Comissão de Combate a Invasões e Ocupações Irregulares em Áreas Urbanas e Rurais, criada em fevereiro pelo prefeito Luiz Dalben (Cidadania).

O setor de fiscalização da Prefeitura realizou um levantamento, com o uso de drone, e constatou que a gleba estava sendo parcelada de forma irregular.