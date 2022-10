Supermercado abre 120 vagas de emprego para unidade no Bordon, em Sumaré

As oportunidades são para as áreas de gerentes de setor e operação de loja, que está prevista para ser inaugurada em novembro

O supermercado GoodBom está com 120 vagas de emprego abertas para a nova unidade que será implantada, em novembro, no Residencial Bordon, em Sumaré. As oportunidades são para as áreas de gerentes de setor e operação de loja. Os interessados devem se cadastrar pelo site da empresa.

Depois de cadastrado o currículo, o RH (Recursos Humanos) da empresa vai analisar o perfil de todos os candidatos, e os profissionais que tiverem os requisitos desejados serão convocados para o processo seletivo, composto por entrevistas e, em alguns casos, testes específicos. O supermercado salienta que não serão aceitos currículos em papel.

As vagas abertas são para nove setores: frente de caixa (gerente de setor, caixas e empacotadores); padaria (gerente de setor, padeiros e auxiliares); confeitaria (confeiteiros e auxiliares); açougue (gerente de setor, açougueiro e auxiliares); frios (gerente de setor e auxiliares); hortifruti (gerente de setor e auxiliares); mercearia (gerente de setor e repositores); segurança (fiscais de loja); e logística (gerente de setor e conferentes).

A nova unidade do GoodBom ficará na Avenida Fuad Assef Maluf, número 2.165, terá área interna de 3,7 mil m², sendo 2,1 mil m² para a área de vendas. O espaço contará ainda com 110 vagas de estacionamento de carros e 21 motos. O supermercado terá à disposição 25 lojas, além de lanchonete e café.