Sumaré vira referência em cuidar de animais de famílias carentes

Ter um animal em casa vai além de amor e alimentação. Assim como ocorre com as pessoas, o pet também fica doente e precisa de atendimento. Considerado como referência na RPT (Região do Polo Têxtil), o Departamento de Bem-Estar Animal de Sumaré, que recentemente foi transformado em Secretaria de Bem-Estar Animal, passou a atender também esse tipo de demanda, ou seja, de consultas veterinárias gratuitas para quem não pode pagar.

Durante três dias na semana, os atendimentos acontecem na sede localizada na Rua Alcina Raposeiro Yanssen, 651, no Parque Franceschini. A proposta é para cães e gatos, mas a parceria entre a prefeitura e o Unifacp (Centro Universitário de Paulínia) deve ser ampliada para atendimento para animais de grande porte como cavalos e bois.

“A causa animal sempre foi uma prioridade. Em 2017 criamos um grupo de trabalho com as entidades da cidade para a realização de um projeto de lei que fosse referência para a região para cuidar dos animais de pequeno porte e vamos ampliar também para grande porte”, explicou o prefeito Luiz Dalben (Cidadania).

O veterinário Régis, que coordena o setor de bem-estar animal, ligado à Prefeitura de Sumaré – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

Professor e coordenador do curso de veterinária da Unifacp, Alberto Yurio Shaya diz que o objetivo é atender os animais de famílias carentes. “Ao mesmo tempo em que atuamos nas consultas, os alunos também ganham a oportunidade da vivência com o atendimento diagnóstico, e as matérias práticas que são aplicadas”, explica.

Segundo ele, caso o animal precise de cirurgia, ele é direcionado para clínicas parceiras que realizam procedimentos e exames com desconto.

Quem atua na causa animal entende que os trabalhos não param nunca. Mas as atividades da secretaria vão além. Os servidores também auxiliam nos casos de animais que foram resgatados, muitos em situações de abandono ou maus-tratos, e que apenas precisam de um lar.

A secretaria tem as portas abertas para quem quer adotar cães e gatos. A maioria dos animais já está castrada e vacinada. São sadios e apenas esperam por uma nova chance.

CASTRAÇÃO. Justamente para evitar mais animais na rua, está aberto o mutirão para castração gratuita nos bairros, por meio de um cadastro com os dados do tutor e do animal.

O coordenador da Bem-Estar, o veterinário Régis Alessandro Ferreira, explicou que deverão ser realizadas em Sumaré 2,7 mil castrações até o fim de 2022. No ano que vem deve ocorrer uma nova licitação para a realização de mais procedimentos. “A castração é muito importante para o controle da natalidade e assim evitar mais animais nas ruas”, relatou Ferreira.

O coordenador explica que a secretaria atua no acolhimento e não no recolhimento. “Como o próprio nome diz, nosso foco é no bem-estar e por isso não podemos deixar que aqui se torne um depósito de animais. Estamos realizando uma reforma com construção de mais dez baias, justamente para melhorar a acomodação”, relatou.

A próxima iniciativa da secretaria, além da castração e consulta com conscientização dos tutores, é por meio da conscientização das crianças. “Pretendemos fazer palestras nas escolas para abordar as questões sobre maus-tratos e abandono. Queremos formar adultos melhores para as pessoas e para os animais”, enfatizou Ferreira.