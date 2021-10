Sumaré vai ofertar mais de 3 mil mamografias dentro do Outubro Rosa

Campanha do Outubro Rosa na cidade contará ainda com atividades nas feiras livres e nas unidades de saúde, e ações para a terceira idade

A Prefeitura de Sumaré irá ofertar, neste ano, 3.100 mamografias para as mulheres com agendamentos até dezembro. O anúncio foi feito dentro da campanha do Outubro Rosa, que contará ainda com atividades nas feiras livres da cidade, por meio da Base de Excelência da Mulher Itinerante, e nas unidades de saúde, sob coordenação do Fundo Social de Solidariedade.

Campanha do Outubro Rosa em Sumaré, em foto feita antes da pandemia – Foto: Prefeitura de Sumaré / Divulgação

Ao longo do mês, a Melhor Idade também será beneficiada com vídeoaulas explicativas e de prevenção. Ações internas nas unidades de saúde e nos CRASs (Centros de Referência em Assistência Social), voltadas para os referenciados, serão desenvolvidas com todos os cuidados necessários, focando a orientação e consicentização.

Segundo a prefeitura, a Base de Excelência da Mulher Itinerante percorrerá as feiras livres da cidade a partir deste domingo, dia 3. A programação completa pode ser conferida abaixo.

Haverá ainda um ponto do shopping Park City Sumaré com ações de orientação, auriculoterapia, avaliação de saúde bucal, ofertas de senhas para agendamento de mamografia, além de atendimento jurídico gratuito, em parceria com a OAB Sumaré.

No dia 13, a ação ocorrerá na feira noturna da Praça do Macarenko e no dia 19 na feira noturna da Pista de Skate de Nova Veneza, das 17 às 20 horas.

Por meio de parceria com o grupo SonHe, nos dias 15 e 16, a partir das 13 horas, haverá apresentação, exposição e orientações sobre o câncer de mama no shopping Park City Sumaré.

No dia 16 de outubro haverá o Dia D da Saúde da Mulher nas unidades de saúde, com oferta de mil exames pré-agendados de papanicolau, auricoterapia e avaliação bucal.

Em função da pandemia, a prefeitura optou por ainda não realizar a tradicional caminhada do Outubro Rosa neste ano.

Confira a programação da Base de Excelência da Mulher Itinerante:

Data: 3/10

Horário: Das 8 às 12 horas

Local: Feira livre do Matão, na Avenida Minasa

Data: 9/10

Horário: Das 8 às 12 horas

Local: Feira livre do centro, na Avenida Rebouças

Data: 13/10

Horário: Das 17 às 22 horas

Local: Feira Noturna da Praça do Macarenko

Data: 15/10

Horário: Das 18 às 21 horas

Local: Shopping Park City Sumaré

Data: 17/10

Horário: Das 8 às 12 horas

Local: Feira livre do Maria Antonia, na rua Oswaldo Vaccari

Data: 19/10

Horário: Das 17 às 22 horas

Local: Feira Noturna da Pista de Skate de Nova Veneza

Data: 21/10

Horário: Das 17 às 22 horas

Local: Feira Noturna da Praça Angelo Tomazin, região do Maria Antonia

Data: 22/10

Horário: Das 17 às 22 horas

Local: Feira Noturna da Área Lazer do San Martin, região do Matão

Data: 22/10

Horário: Das 18 às 21 horas

Local: Shopping Park City Sumaré

Data: 23/10

Horário: Das 8 às 12 horas

Local: Feira livre do Picerno, na Avenida Fuad Assef Maluf

Data: 24/10

Horário: Das 8 às 12 horas

Local: Feira livre da Área Cura, rua Alvina L. Ferreira, Jardim Bom Retiro