Sumaré vai contar com nova ponte na região central

Uma ponte que vai ligar as ruas Eugênia Biancalana Duarte e a Joseph Pleasent Fenley, próximo ao shopping popular, em Sumaré, deverá ser construída. Está em andamento uma licitação para contratação da empresa que será responsável pela execução da obra.

O investimento, cujo valor não foi informado, contará com recursos de uma emenda parlamentar do deputado estadual Dirceu Dalben (Cidadania), em parceria com a gestão do prefeito Luiz Dalben, do mesmo partido.

O objetivo será proporcionar maior fluidez no tráfego da região, que conta com uma grande quantidade de veículos circulando no sentido Rodovia Anhanguera (SP-330).

Ponte será construída na saída da região central, informou a administração – Foto: Prefeitura de Sumaré / Divulgação

“Será mais obra de grande importância para a infraestrutura e mobilidade urbana aguardada há anos e que, agora, com a atuação fundamental do nosso deputado Dalben, será possível realizar”, disse o prefeito.

Para o deputado, a obra será mais uma conquista. “Parabenizo o prefeito Luiz Dalben pela dedicação e perseverança em realizar estas grandes obras para a cidade e reforço que nosso mandato está à disposição para continuar trabalhando.”

OUTRAS OBRAS. Em setembro de 2022, a prefeitura assinou o contrato com a empresa Teto Construtora para construção de outra obra, um viaduto que ligará o Centro à região de Nova Veneza.

Na ocasião, a intermediação de recursos junto ao governo do Estado foi realizada com o apoio de Dirceu Dalben, com investimento de R$ 13,57 milhões.

O viaduto fará a transposição da linha férrea e do Ribeirão Quilombo, ligando a Avenida José Mancini, na região central, com a Avenida da Amizade, em Nova Veneza. Ainda acontecerá a obra de um viaduto ligando o Jardim Bandeirantes, em Sumaré, com o Jardim Nova Europa, em Hortolândia.

Recentemente, a Prefeitura de Sumaré liberou a duplicação da ponte na Avenida Emílio Bosco, na região do Matão. Também está em andamento a duplicação da ponte da Estrada Municipal Mineko Ito, sobre um córrego, próximo à “Estrada da Honda” – Valêncio Calegari, na região de Nova Veneza.