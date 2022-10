Sumaré terá transporte gratuito no domingo do 2º turno das eleições

A Prefeitura de Sumaré informou, nesta quarta, que oferecerá transporte público gratuito no próximo domingo, no 2º turno das eleições. Na RPT (Região do Polo Têxtil), as cidades de Santa Bárbara d’Oeste e Hortolândia também não cobrarão pela passagem.

Americana, por sua vez, descartou a isenção da tarifa e Nova Odessa ainda não tem nada definido.

Segundo a administração de Sumaré, vão circular 23 dos 35 ônibus, a mesma frota dos sábados. “A Secretaria de Mobilidade Urbana e Rural deve acertar os detalhes sobre a gratuidade junto à concessionária nesta quinta”, traz nota da prefeitura.

AUTORIZAÇÃO. Semana passada, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso, autorizou que prefeituras e empresas concessionárias possam oferecer, voluntariamente e de forma gratuita, serviço de transporte público.

No próximo domingo, o eleitor votará para os cargos de presidente e governador.