Sumaré terá rodízio de 15 dias no abastecimento de água em cinco regiões

A partir desta segunda-feira (9), Sumaré terá rodízio no abastecimento de água em cinco regiões da cidade, para obras de ampliação e modernização da Estação de Tratamento de Água II, localizada no Parque Itália.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O abastecimento funcionará de forma escalonada nas regiões do Matão, Área Cura, Nova Veneza, Maria Antônia e Picerno, com previsão de conclusão em 15 dias, com término previsto para 23 de agosto.

Rodízio de abastecimento será necessário para as obras de ampliação e modernização da Estação de Tratamento de Água II – Foto: Divulgação

De acordo com a empresa BRK Ambiental, responsável pelos serviços de água e esgoto do município, as obras têm como objetivo ampliar a capacidade de tratamento de água. Esta é a 4ª e última fase das obras que tiveram início em 2018. As obras apresentam avanço de 88% e a previsão é que sejam totalmente concluídas até dezembro deste ano.

O investimento é de R$ 18 milhões por parte da concessionária e a previsão é de que 190 mil moradores, o que equivale a 70% da cidade, serão diretamente beneficiados pela ampliação.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

ESCALA

A BRK disponibilizou um link onde os moradores podem acessar para saber quais bairros serão afetados e em quais dias isso ocorrerá. A empresa pede a compreensão da população para que economizem água durante o período das obras.

O abastecimento ocorrerá sempre das 6h às 19h; sendo que, após esse horário ele será interrompido para que sejam feitas manobras no sistema para abastecer os bairros que terão água no dia seguinte a partir das 6h.

Ao acessar a escala, o morador deve seguir o seguinte passo a passo: