Sumaré terá nova feira noturna a partir desta quarta-feira

A feira será instalada na Praça Solange Magali Mobilon, no Balão do Bom Retiro, a partir das 17h

Sumaré inaugura uma nova feira noturna nesta quarta-feira (27). O espaço será instalado na Praça Solange Magali Mobilon, no Balão do Bom Retiro, na Área Cura. A feira livre acontecerá todas as quartas, das 17h às 22h.

O local contará com barracas de produtos variados, entre itens de hortifrúti, alimentos, flores e utensílios de uso geral, além dos food trucks e feira de artesanato.

Feira Noturna em Sumaré será realizada às quartas-feiras – Foto: Prefeitura de Sumaré / Divulgação

De acordo com a prefeitura, a inauguração faz parte da comemoração dos 154 anos da cidade, completados nesta terça-feira (26). “Atendendo aos pedidos da população, estamos ampliando as feiras noturnas em Sumaré, oferecendo aos moradores uma opção de compra de produtos frescos e de qualidade”, disse o prefeito Luiz Dalben em nota enviada à imprensa.

Uma equipe de técnicos do Procon de Sumaré estará presente na inauguração da feira para esclarecimento de dúvidas referente às relações de consumo e, caso o munícipe queira registrar alguma reclamação, os profissionais estarão preparados para efetivá-la.

*Estagiária, sob supervisão de Bruno Moreira.