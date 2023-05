Sumaré tem a tarifa de transporte urbano mais cara da Região do Polo Têxtil

Passageiros começaram a pagar R$ 5,45 desde esta terça; usuários reclamam da qualidade do serviço e da quantidade de linhas

A tarifa do transporte urbano de Sumaré passou a ser a mais cara da RPT (Região do Polo Têxtil) nesta terça-feira (2). Com o reajuste de 23,8%, o valor cobrado pela concessionária MoV Sumaré passa de R$ 4,40 para R$ 5,45. Os passageiros que utilizam o cartão eletrônico comum pagam R$ 4,95.

A cidade com a menor tarifa da região é Nova Odessa, onde o usuário paga R$ 3 – valor que foi reduzido em junho de 2022, devido a um subsídio da prefeitura. As tarifas em Americana (R$ 4,70), Hortolândia (R$ 4,50) e Santa Bárbara d’Oeste (R$ 4,85) também são menores que a cobrada em Sumaré.

Tarifa chegou a R$ 5,45 em Sumaré – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Para a auxiliar de enfermagem Doralice Roberta, de 64 anos, o aumento da tarifa é um absurdo. Ela mora em Americana, utiliza o transporte urbano para ir trabalhar em um bairro de Sumaré e considera o serviço ruim e com poucos horários, principalmente no fim de semana.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Eu achei um aumento abusivo, as pessoas dependem disso e o salário não é compatível. A qualidade do serviço é péssima, nos finais de semana a situação é precária, fico aqui horas esperando ônibus para o trabalho”, reclamou.

O frentista Adeilton Rodrigues, de 39 anos, também se sentiu prejudicado com o aumento da tarifa. Ele não utiliza o transporte todos os dias, por morar próximo do trabalho, mas diz que sempre que precisa ir ao mercado ou ao Centro utiliza a linha 210.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“Aumentou demais, porque a gente já paga um imposto absurdo. Então de repente você tem a necessidade de ir ao Centro sempre e fica complicado com essa tarifa”, contou.

Apesar do preço, Adeilton considera a qualidade do transporte boa, mas reclama da quantidade de horários. “Particularmente, eu não tenho o que dizer, o conforto é bom. Mas no sábado e domingo não tem transporte e durante a semana demora uma hora para passar o ônibus”, explicou.

Ao LIBERAL, a Prefeitura de Sumaré informou que reajustou por “obrigações contratuais junto à empresa” e que o último reajuste ocorreu em janeiro de 2021, lembrando que nesse período a frota foi renovada e novas linhas criadas.

Quanto aos horários, a administração afirmou que “cobra insistentemente a empresa para que cumpra os horários e amplie o número de linhas, sempre que necessário”, trouxe o texto.