Sumaré registra 65 furtos de hidrômetros em dois meses

Dois homens foram presos nesta terça, após furto de 11 hidrômetros; lojas no centro são maiores vítimas

Hidrômetros furtados foram encontrados em ferro velho e apreendidos – Foto: Reprodução/Facebook

Sumaré teve 65 furtos de hidrômetros nos últimos dois meses, aponta a BRK Ambiental, concessionária responsável pelos serviços de água no município. De acordo com a empresa, de agosto a outubro foram 70 hidrômetros furtados.

Nesta terça-feira (9), a polícia prendeu dois homens após o reconhecer como autor do furto e localizar 11 medidores de água vendidos para ferro velho.

A BRK orienta que diante do furto de hidrômetro, os clientes devem procurar a empresa e registrar boletim de ocorrência para que não seja cobrada a instalação de um novo medidor.

O presidente da Câmara, Willian Souza (PT) revelou reunião com o prefeito Luiz Dalben (Cidadania), e a Acias (Associação de Comércio e Indústria de Sumaré) para reforçar a segurança do comércio na região central, principal vítima dos furtos de hidrômetros.

Juarez da Silva, presidente da Acias, lamentou a situação. “Temos na região central convivido com muitos furtos de hidrômetros. Vem acontecendo com muita intensidade nas últimas semanas”. Ele citou a reunião com o poder público e cobra. “Esperamos providências nos próximos dias”, finaliza.

A prefeitura foi procurada, mas não respondeu.

Dois preso

Segundo o Boletim de Ocorrência, dois homens foram presos acusados de furto e receptação. Prisões ocorreram após a polícia identificar um dos suspeitos flagrados por câmeras de segurança furtando hidrômetros de lojas no Centro.

Em patrulhamento, a polícia localizou o suspeito na Avenida Sete de Setembro. Ao ser abordado, ele confessou o furto e afirmou ter vendido os hidrômetros em um ferro velho da cidade.

Com essas informações, a polícia se dirigiu ao local, onde encontrou 11 hidrômetros. O primeiro foi preso acusado de furto e o proprietário do ferro velho foi detido acusado de receptação.