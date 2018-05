Sumaré também suspende aulas na rede municipal

Após a Prefeitura de Nova Odessa anunciou a suspensão das aulas na rede municipal, no fim da noite deste domingo Sumaré também informou que as aulas estão suspensas nesta segunda-feira (28),. em função da greve dos caminhoneiros.

Os cursos da Inclusão Social e atividades dos grupos da Melhor Idade também foram paralisados temporariamente, segundo informou a Prefeitura de Sumaré.

“O prefeito Luiz Dalben se reúne com os secretários municipais na manhã desta segunda-feira para uma reavaliação das providências adotadas até o momento – todas com o objetivo de garantir o bom andamento dos serviços municipais, evitando prejuízos à população, que já enfrenta dificuldades diante do desabastecimento de combustíveis”, trouxe nota da administração.

REGIÃO

Em Americana, Hortolândia e Santa Bárbara d’Oeste, as aulas da rede municipal estão mantidas para esta segunda-feira. Já na rede estadual de ensino, a orientação do governo do Estado de São Paulo é não considerar as faltas de alunos e professores nesta segunda-feira.