Sumaré sofre alta de roubos de veículos e tem maior índice desde 2016

Os registros de roubos de veículos voltaram a subir em Sumaré, de acordo com as estatísticas da SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo). De janeiro a novembro deste ano, a cidade totalizou 418 casos, o maior número desde 2016, quando foram contabilizadas 475 ocorrências.

O delegado titular da cidade, Marcelo Moreschi Ribeiro, afirma que uma das medidas que estão sendo tomadas em Sumaré é apurar quem são os receptadores das peças roubadas. “Neste mês, conseguimos identificar dois desmanches clandestinos, inclusive, um deles tinha peças de caminhonete de luxo”, disse.

Segundo ele, no início de janeiro estão programadas ações conjuntas com a Polícia Militar e GCM (Guarda Civil Municipal) nas regiões com mais registros de crimes deste tipo.

A SSP destacou ainda que os veículos roubados muitas vezes são detectados pelos radares inteligentes nas principais cidades da região, o que faz com que sejam acionadas as equipes de campo para a abordagem e apreensão.

Já nas outras cidades da RPT (Região do Polo Têxtil), no mesmo período, Hortolândia teve 374 carros roubados, Americana registrou 92 casos, Santa Bárbara d’Oeste teve 59 e, por fim, Nova Odessa contou 25 roubos de veículos.

Ainda conforme a secretaria, devido ao trabalho das forças de segurança, 359 veículos foram recuperados e 722 pessoas foram presas ou apreendidas (no caso de adolescentes) no Estado.