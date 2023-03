Sumaré sobe quatro posições em ranking de saneamento básico

Estudo do Instituto Trata Brasil avalia os indicadores dos 100 maiores municípios do País; esgoto ainda é desafio

Sumaré subiu quatro posições na 15ª edição do ranking do Instituto Trata Brasil, que traz estatísticas do saneamento básico dos 100 maiores municípios do País, abrangendo cerca de 40% da população. A cidade passou da 46ª posição, em 2022, para 42ª, neste ano. O principal desafio ainda é o indicador de tratamento total de esgoto, que é o pior entre os 50 municípios mais bem avaliados.

As demais cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) – Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa e Hortolândia – não integram a lista divulgada nesta segunda. O estudo considera os dados mais recentes do SNIS (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento), referentes a 2021.

Sistema de água e esgoto é administrado pela BRK Ambiental em Sumaré – Foto: Divulgação / BRK Ambiental

Segundo a presidente executiva do instituto, Luana Pretto, em relação ao acesso à água, Sumaré é uma cidade praticamente universalizada. O grande gargalo é a coleta e tratamento de esgoto. “Tivemos pouca modificação no que diz respeito à coleta e uma pequena melhora no tratamento de esgoto, de 23,66% para 24,23%. E de acordo com o novo Marco de Saneamento Básico, a meta é que os municípios tenham 90% de coleta e tratamento de esgoto até 2033.”

A cidade ainda tem pela frente um outro grande desafio, que é reduzir as perdas de água. Apesar de o percentual ter caído de 37,43% para 36,28% entre o ano passado e este ano, a meta até 2033 é atingir 25%.

“É uma cidade que tem investido razoavelmente bem em saneamento básico – R$ 131 por ano/habitante, sendo que a média nacional é de R$ 82/habitante -, então precisa seguir nesse padrão de investimentos para que possa então diminuir o volume de esgoto sem tratamento que hoje é lançado nos seus rios”, comenta Luana. A nota total do município saltou de 6,80, em 2021, para 7,63, agora.

Em nota, a BRK Ambiental, responsável pelos serviços de saneamento em Sumaré, diz que já investiu R$ 242 milhões em melhorias nos sistemas de água e esgoto, com ampliações, visando atender o crescimento contínuo do município. Um dos resultados desse trabalho, de acordo com a concessionária, é a redução do índice de perdas, que em 2015 era de 60%.

Com relação ao sistema de esgotamento sanitário, a BRK Ambiental tem prevista para os próximos anos a construção de duas estações de tratamento de esgoto de grande porte que elevarão o índice para 100%, fazendo com que a cidade alcance a universalização do serviço.