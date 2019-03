Sumaré reúne donos de pesqueiros para fortalecer turismo

A Prefeitura de Sumaré realizou no último mês um encontro inédito junto a proprietários de pesqueiros da cidade. O objetivo foi a criação de ações para o fortalecimento do turismo rural, com foco no desenvolvimento da gastronomia destes locais e na elaboração de um roteiro turístico pedagógico. A reunião foi conduzida pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Josué Cardozo.

Foto: Prefeitura de Sumaré / Divulgação

Neste primeiro encontro, a prefeitura se comprometeu a auxiliar os proprietários de pesqueiros com documentação e regularização dos estabelecimentos, na mediação de capacitações e orientações do SEBRAE, com a divulgação dos espaços e manutenção e melhorias nas estradas rurais e acessos.

“Os pesqueiros da nossa cidade recebem visitantes não só de Sumaré, mas também de outros municípios da região e até mesmo do Estado. É uma opção de lazer acessível para todos e são estabelecimentos que possuem grande potencial para geração de renda, conservação do meio ambiente, desenvolvimento e crescimento econômico da nossa cidade”, enalteceu o prefeito Luiz Dalben.

Os proprietários de pesqueiros de Sumaré vão se reunir mensalmente junto aos colaboradores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico para dar continuidade aos trabalhos.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Sumaré.