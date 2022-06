Sumaré renova e aumenta frota do transporte coletivo

As melhorias foram conquistadas por meio de negociação com a empresa responsável, segundo o prefeito Luiz Dalben

A cidade de Sumaré está com a frota de ônibus ampliada e renovada. As mudanças no serviço operado pela Mov Sumaré começaram a valer esta semana, na última segunda. A medida visa diminuir a espera nos pontos.

De acordo com informações da prefeitura, a quantidade de carros subiu de 29 para 35, e as linhas das regiões do Jardim Maria Antônia, de Nova Veneza, e Jardim Dall’Orto foram fortalecidas com a ampliação da frota – existe a possibilidade de as demais linhas serem reorganizadas.

Agora o município passa a contar com 35 veículos; preço da passagem continua o mesmo, em R$ 4,40 – Foto: Prefeitura de Sumaré / Divulgação

As melhorias foram conquistadas pela administração por meio de negociação com a empresa responsável, segundo o prefeito Luiz Dalben (Cidadania). Por meio de nota, ele confirmou que os investimentos não vão elevar o preço da passagem, que atualmente custa R$ 4,40. O valor deverá ser reajustado no final do ano.

Também por meio de nota, o secretário de Mobilidade Urbana e Rural de Sumaré, Roberto Vensel, explicou que os novos veículos são equipados com motores que emitem menos poluentes, e tem sistema de ar-condicionado, Wi-Fi e entradas USBs para os passageiros carregarem celulares e aparelhos eletrônicos.

“A mobilidade urbana é peça fundamental no dia a dia de um município e a renovação da frota dará nova dinâmica ao transporte coletivo, reduzindo o tempo de espera por um ônibus e tornando a viagem mais agradável”, disse o prefeito.