Sumaré recebe programa Cidade Itinerante a partir desta terça

Sumaré recebe o programa Cidade Itinerante a partir desta terça-feira (30) em cinco regiões da cidade. O programa oferece emissão gratuita de documentos para a população.

Serão realizadas emissão de 2ª via de certidões de nascimento, casamento e óbito, de CPF e de contas de consumo, como água e luz. Também serão emitidas carteira de trabalho digital, atestado de antecedentes criminais.

O programa também oferece serviços como entrada no seguro-desemprego, elaboração de currículo, recebimento de denúncias com prestação de orientação e encaminhamento para coordenadorias, programas e ouvidoria da Secretaria de Justiça e Cidadania.

O atendimento acontece das 9h às 17h no ônibus do Cidade Itinerante, que visita as regiões do Picerno, Nova Veneza, Matão, Maria Antônia e Área Cura, consecutivamente. *Estagiária sob supervisão de Luciano Bianco

Confira o dia que ônibus percorrerá as regiões e sua localização: