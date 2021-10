Sumaré recebe inscrições para comércio no cemitério em Finados apenas nesta segunda-feira

O Departamento de Fiscalização de Posturas da Secretaria de Obras da Prefeitura de Sumaré receberá exclusivamente nesta segunda-feira (4) as inscrições de comerciantes interessados em vender produtos nos dias 1 e 2 de novembro, feriado de Finados, no Cemitério Municipal da Saudade.

Após as inscrições, haverá sorteio entre os interessados, sendo 10 boxes disponíveis para flores e velas e 8 para alimentação.

Os interessados precisam realizar o cadastro na Secretaria de Obras, na Rua Antonio Pereira de Camargo, 276, no Centro, das 8h30 às 16h30.

No ato da inscrição, é necessária a apresentação dos originais e cópias do RG, CPF, comprovante de endereço, Inscrição Municipal e carnê do ISSQN com comprovante de pagamento e certidão de nascimento. Terão prioridade aqueles que têm inscrição exclusiva de comercialização de flores, devido à especialização no ramo.

O sorteio entre os inscritos será realizado no dia 18 de outubro, das 14 às 16h30, no Anfiteatro do Centro Administrativo de Nova Veneza, localizado na Avenida Brasil, 1.111.

Para cada box, será cobrada uma taxa de R$ 30,39 referente ao uso e ocupação de solo. O pagamento deverá ser efetuado até o dia 22 de outubro. O alvará será entregue nesta mesma data, mediante a apresentação do comprovante de pagamento, no horário de expediente, na Secretaria de Obras.