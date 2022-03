Sumaré recebe 1º Festival da Costela e Chopp neste final de semana 

Sumaré recebe, a partir desta sexta-feira (25), a primeira edição do Festival da Costela e Chopp. O evento acontece até este domingo (27), no estacionamento do Shopping ParkCity.

O festival contará com diversas atrações gastronômicas, comandadas por chefs renomados como Júlio Souza, Tiago Viola, Dindo, Rose Furtado, João Carlos (JC) e Daniela Alves.

Entre os pratos que os visitantes encontrarão no evento, estão a costela de chão, costela no bafo, costela cozida, lanche de costela, pastel de costela, coxinha de costela, crepe francês, espetos, hambúrgueres artesanais, baião de dois, feijão tropeiro, porco no rolete, porco espalmado, torresmo, galinhada e arroz carreteiro.

Além disso, o público também encontra opções de sobremesa, com doces caseiros, milk-shakes e churros. Para beber, chopp artesanal e caipirinhas.

O evento também contará com atrações musicais ao vivo, com covers de Charlie Brown Jr., Guns N’ Roses e Legião Urbana.

Na sexta-feira, o festival acontece das 17h às 22h. No sábado, das 12h às 22h, e domingo das 12h Às 20h.

*Estagiária sob supervisão de Luciano Bianco