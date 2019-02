Sumaré realiza mutirão contra dengue na Área Cura

A Prefeitura de Sumaré realiza neste sábado (16) mais um mutirão contra a dengue. Das 8h às 14h, agentes de Endemias e de Saúde estarão na região da Área Cura, realizando a visita casa a casa, com a verificação dos quintais, aplicação de larvicida (se necessário), orientação e entrega de panfletos aos moradores.

Foto: Prefeitura de Sumaré / Divulgação

Também será realizada ação de nebulização no Jardim Bom Retiro e equipes da Secretaria Municipal de Serviços Públicos acompanharão a força-tarefa, retirando dos imóveis todos os materiais inservíveis que possam acumular água e servir de criadouro para o Aedes aegypti.

Além do mutirão na Área Cura, região onde foram registrados três dos sete casos de dengue confirmados este ano, a Secretaria de Saúde também montará uma tenda na feira livre da Avenida Rebouças, no Centro, orientando e conscientizando os moradores.

“O combate ao Aedes aegypti é um trabalho permanente na nossa cidade e já conseguimos reduzir os casos de dengue em 93% nos últimos dois anos. Mas não podemos descuidar, principalmente neste período de chuvas e calor. É muito importante que a população receba as nossas equipes e continue adotando todas as medidas necessárias para evitar a proliferação do mosquito”, incentivou o prefeito Luiz Dalben.

Neste ano, Sumaré tem sete casos de dengue confirmados. Não há casos suspeitos de zika ou chykungunya. Em 2016, foram 456 casos de dengue registrados no município. Em 2017, 58 e, em 2018, 33.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Sumaré.