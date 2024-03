Sumaré realiza feira de emprego com 250 vagas disponíveis no sábado

O 3º Feirão do Emprego de Sumaré será realizado no próximo sábado (9), das 9h às 15h, no Shopping ParkCity. No evento, que é realizado pela Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico, serão oferecidas 250 vagas de trabalho de diferentes áreas, para empresas nacionais e multinacionais.

O responsável pela pasta, Gustavo Caron, destacou a importância de expandir o projeto para outras regiões da cidade e aumentar a frequência do evento, a fim de atender à crescente demanda de empresas e trabalhadores.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Sumaré tem muito potencial para geração de emprego e renda. Por um lado, há uma demanda expressiva das empresas por novas contratações em diversas áreas. Por outro lado, há aqueles que estão desempregados ou em busca de novas oportunidades. Temos todas as condições para ampliar o projeto, levando-o para outros pontos estratégicos da cidade e até mesmo segmentando-o”, explicou Caron.

Segundo ele, além das diversas oportunidades de emprego disponíveis, o evento conta ainda com palestras voltadas ao mercado de trabalho, oficinas de elaboração de currículo e sorteio de bolsas para cursos técnicos e graduação.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

De acordo com a organização, os interessados devem comparecer ao feirão munidos de documentos pessoais e currículo atualizado.

O Shopping ParkCity está localizado na Avenida Rebouças, 3.400, no Jardim Paulista, em Sumaré. Além do próprio centro comercial, o evento conta com o apoio da Acias (Associação Comercial e Industrial de Sumaré), Faculdade Anhanguera, Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), Grupo É pra Já e Etec (Escola Técnica Estadual) Sumaré.