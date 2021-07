Sumaré realiza Dia D neste sábado para vacinar maiores de 30 anos

Sumaré recebeu novo lote na quinta-feira – Foto: Divulgação/Prefeitura de Sumaré

A Prefeitura de Sumaré realiza mais um Dia D neste sábado (24) e vacinará contra o coronavírus (Covid-19), com foco nos maiores de 30 anos.

A imunização acontecerá das 9h às 16h, em um ponto único de vacinação. Não é necessário agendamento. É preciso apresentar RG, CPF e comprovante de endereço no nome da pessoa ou cônjuge.

Também podem ser vacinados profissionais da Saúde e da Educação, motoristas e cobradores do transporte público residentes em Sumaré, gestantes e puérperas, transplantados e Síndrome de Down e pessoas com comorbidades ou deficiência permanente (todos acima de 18 anos).

No sábado, a campanha acontece no Centro esportivo Vereador José Pereira, na Rua Sebastião Raposeiro Júnior, 261, na Vila Yolanda Costa e Silva.

Sumaré recebeu nova remessa de doses na quinta-feira (22), depois de utilizar todo o quantitativo de imunizantes recebidos. Na segunda-feira (19) ultrapassou os 140 mil vacinados com a primeira dose, 50% da população.

A aplicação da primeira dose de maiores de 30 anos só foi retomada no período da noite, das 17h às 20h, no Clube Recreativo. Na sexta-feira (23), a aplicação retornou para o horário normal.

Faltosos

De acordo com o mais recente levantamento da Secretaria Municipal de Saúde de Sumaré, a estimativa é que o município tem atualmente cerca de mil pessoas faltosas para a segunda dose.

A Prefeitura de Sumaré tem intensificado o trabalho de busca ativa dos faltosos para a segunda dose. O contato tem sido feito via telefone pelos colaboradores municipais.

A secretaria disponibiliza o número (19) 98443-0412 para dúvidas e para mais informações.