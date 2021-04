Sumaré realiza Dia D de vacinação contra gripe neste sábado

As doses estarão disponíveis em 18 postos de saúde, das 8h às 16h; confira a lista dos locais de vacinação

Sumaré realiza neste sábado (17) o Dia D da campanha de vacinação contra gripe. As doses estarão disponíveis em 18 postos de saúde, das 8h às 16h. Veja ao final da reportagem os pontos de vacinação disponíveis.

Nesta primeira fase, estão sendo vacinadas crianças (de seis meses a menores de seis anos de idade), gestantes, puérperas (mulheres em fase pós-parto) e trabalhadores da saúde.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

A campanha este ano teve algumas mudanças em função da vacinação contra o coronavírus ocorrer de forma simultânea. Uma dessas alterações é que cada município tem autonomia para definir o Dia D.

“Essa mobilização para vacinar contra o vírus Influenza tem a proposta de facilitar o acesso para o público-alvo dessa primeira etapa da campanha, pessoas que trabalham, estudam ou têm outros compromissos durante a semana e no horário comercial em que a vacina é oferecida. Então elas terão mais essa oportunidade de fazer a imunização”, disse o secretário de Saúde de Sumaré, Rafael Virginelli.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A vacinação continua durante a semana, de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h. A vacina está disponível em todas as unidades de Saúde (exceto nos covidários). A Secretaria Municipal de Saúde orientou as famílias a evitarem aglomerações, indo sem acompanhantes à sala de vacina e respeitando o distanciamento social.

No caso das crianças, é recomendado que apenas um adulto faça o acompanhamento. Todos devem seguir as medidas preventivas, como uso de máscara, álcool gel 70% para higiene das mãos e manter a distância segura entre as pessoas.

Até quinta-feira (15), 2.424 pessoas haviam tomado a vacina contra a gripe em Sumaré.

Postos de Vacinação no Dia D: