Sumaré prorroga prazo para reparcelamento de débitos para regularização fundiária

O requerente tem até o dia 2 de setembro para reparcelar os débitos de lotes, com possibilidade de descontos em multas e juros

O prazo para reparcelamento de débitos de lotes em vias de regularização fundiária de Sumaré foi prorrogado para o dia 2 de setembro. A ação é promovida pela Secretaria Municipal de Habitação e o parcelamento prevê descontos de multas e juros.

Os débitos totais podem ser divididos em até 72 vezes mensais, que resultará em seis anos, com parcelas a partir de R$ 60. Para o pagamento à vista, o desconto é de 20% sobre as multas e juros.

A solicitação do reparcelamento pode ser feita na Secretaria Municipal de Habitação, localizada no Centro Administrativo de Nova Veneza, na Avenida Brasil, nº 1.111, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Dentre os bairros de Sumaré que poderão contemplar com a regularização fundiária, então: Nova Esperança I e II, Parque Bandeirantes I, II e III, Jardim Bom Retiro, Jardim Luiz Cia, Jardim Conceição II e Residencial Portal Bordon II.

O requerente deve ser comprador legal ou, se esse for falecido, deverá ser herdeiro legal com a devida comprovação desta qualidade, cônjuge ou companheiro legalmente reconhecido. Em todos os casos, é obrigatória a comprovação de residência no imóvel.