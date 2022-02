Sumaré prorroga prazo para pagamento da cota única do IPTU 2022

Contribuintes que não receberam o carnê podem emitir a 2ª via do boleto pelo site da prefeitura

A prefeitura de Sumaré publicou, nesta terça-feira (22), a informação de que o prazo para pagar a prestação única ou a primeira parcela do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2022 será estendido para o dia 18 de março.

O pagamento poderá ser efetuado em casas lotéricas e agências da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, Bradesco e Santander, e também por meio do internet banking.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os contribuintes que não receberam o carnê podem emitir a 2ª via do boleto pelo site da prefeitura ou solicitar o documento de forma presencial nos seguintes pontos:

CEAC (Central de Atendimento ao Contribuinte), na Rua José Maria Miranda, 1184, Centro

Posto de arrecadação do Centro Administrativo de Nova Veneza, na Avenida Brasil, 1.111

Jardim Nova Veneza; Posto de atendimento do Matão, Avenida Minasa, 1136, Matão

Poupatempo Sumaré, que fica no Shopping Park City Sumaré.

A cidade espera manter a qualidade da aplicação de impostos. No ano passado, Sumaré foi eleita a 12ª cidade do Brasil que melhor utilizou os recursos arrecadados em prol da população, de acordo com o Índice de Retorno do Tributo Municipal (IRTM), divulgado pela empresa Assertif.