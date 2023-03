Sumaré prorroga prazo de vencimento da cota única do IPTU até 31 de março

A Prefeitura de Sumaré prorrogou o vencimento da primeira parcela ou da cota única, com 10% de desconto, do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2023 para 31 de março. O pagamento poderá ser efetuado em casas lotéricas e agências da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Sicoob e Santander, além de internet banking.

Os munícipes que não receberem o carnê podem emitir a via do boleto no site www.sumare.atende.net, no link auto atendimento; na Central de Atendimento ao Contribuinte, na Rua José Maria Miranda, 1.184, Centro; posto de arrecadação do Centro Administrativo de Nova Veneza, na Avenida Brasil, 1.111, Jardim Nova Veneza; posto de atendimento do Matão, Avenida Minasa, 1.136, Vila San Martin; ou ainda no Poupatempo, que fica no Shopping Park City Sumaré, na Avenida Rebouças (mediante agendamento). A retirada presencial dos carnês pode ser feita das 8h às 17h.

De acordo com a prefeitura, o contribuinte deverá apresentar um recibo dos exercícios anteriores ou documento de propriedade do imóvel, caso não conste o nome no cadastro imobiliário, para retirada dos respectivos lançamentos do IPTU.