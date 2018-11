Sumaré promove semana de combate à dengue

A Prefeitura de Sumaré prepara para os dias 26 a 30 de novembro a “Semana Municipal de Intensificação do Combate à Dengue”, que contará com o trabalho conjunto de diversas secretarias para eliminar criadouros do Aedes aegypti e conscientizar a população sobre os cuidados necessários no combate às doenças transmitidas pelo mosquito, como a dengue, zika e chykungunya.

A medida se faz necessária devido à chegada do tempo chuvoso e altas temperaturas nesta época do ano, trazendo o alerta para que os cidadãos não descuidem, mantenham quintais e a cidade limpa. Além disso, de acordo com a mais recente Avaliação de Densidade Larvária, realizada em outubro, Sumaré está em estado de atenção com relação à infestação do Aedes aegypti, com alto grau de risco de epidemia nas regiões da Área Cura e Matão. Foto: Prefeitura de Sumaré / Divulgação

A Avaliação de Densidade Larvária é realizada quatro vezes ao ano, em janeiro, abril, julho e outubro. O resultado dessa pesquisa contribui para a intensificação das ações de combate à dengue ao longo do ano, priorizando e empenhando esforços em regiões com maior risco. Em julho, foi registrado um índice de infestação de 0,7% nos imóveis de Sumaré – ou seja, dentro do preconizado pelo Ministério da Saúde, que é de até 1%. Agora em outubro, porém, o índice atingiu 3,5%, considerado estado de atenção.

Os dados foram coletados pela Vigilância em Saúde em todas as regiões da cidade. Ao todo, foram vistoriados 4.022 imóveis e em 140 deles foram encontradas larvas do Aedes aegypti. As regiões mais críticas são da Área Cura e Matão, que apresentaram índices de 5,0% e 4,3%, respectivamente, considerados risco de epidemia (acima de 3,9%).

Por isso, na semana de 26 a 30 de novembro, a Prefeitura promove um mutirão de limpeza e conscientização em todas as regiões da cidade.

Durante o período, todas as Administrações Regionais vão focar seus trabalhos na limpeza de áreas públicas onde há descarte irregular de resíduos, e os fiscais sanitários e agentes da Saúde visitarão os imóveis da cidade, orientando a população, aplicando larvicida quando necessário e, ainda, notificando os proprietários para que procedam à limpeza de terrenos e quintais com materiais inservíveis.

As secretarias de Educação e Comunicação Social também reforçarão as ações de conscientização nas escolas e na comunidade. Essas atividades foram definidas em reunião do Comitê Municipal de Combate às Arboviroses, realizada na manhã dessa terça-feira, dia 13. Para o dia 30, está marcado o “Dia D” nacional de mobilização contra o Aedes, data em que, em Sumaré, as ações estarão concentradas nas regiões da Área Cura e Matão.

A Vigilância em Saúde realiza frequentemente ações de fiscalização e orientação pela cidade, com o objetivo de eliminar criadouros e conscientizar a população sobre a importância da prevenção às doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. De janeiro a outubro de 2018, cerca de 83 mil imóveis já foram trabalhados em todas as regiões de Sumaré.

Além disso, a Secretaria de Serviços Públicos também já recolheu mais de 81 mil metros cúbicos de resíduos descartados irregularmente em toda a cidade desde janeiro de 2017. A SMMUR (Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana) também trabalha com a fiscalização e recolha de veículos abandonados no município, que podem se tornar criadouros do mosquito.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Sumaré.