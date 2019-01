Sumaré promove ‘boutiques’ para atingidos por chuvas

As famílias afetadas pelas fortes chuvas que atingiram Sumaré no último fim de semana serão assistidas pelo Fundo Social de Solidariedade nesta quinta-feira (10) com a realização de Boutiques Solidárias. As ações serão realizadas na ocupação Chácaras Três Pontes e no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) do Basilicata, das 9 às 16 horas.

A boutique será exclusiva para as famílias afetadas, que já foram cadastradas pela Prefeitura de Sumaré. As demais ações, porém, estarão abertas para toda a comunidade. A iniciativa ocorre também na sexta-feira e no sábado, em escolas do município. Foto: Prefeitura de Sumaré/Divulgação

“As Boutiques serão montadas como uma verdadeira loja, com as roupas expostas em araras e entregues em sacolas para os moradores. Além disso, também estamos abastecendo diariamente os CRAS da cidade com as peças e calçados e os moradores afetados pelas chuvas podem retirar o benefício na unidade mais próxima de sua residência. Agradecemos muito a colaboração da população, que está mobilizada com as doações, em um gesto de amor ao próximo”, explicou a presidente do Fundo Social, Mara Dalben.

O prefeito de Sumaré afirmou que os casos emergenciais já receberam as roupas e demais doações. Agora, serão oferecidos cuidados, orientações e assistência social aos moradores. “Agradecemos muto à população, que se mobilizou e tem doado alimentos, roupas, colchões, nos ajudando a oferecer um auxílio digno às famílias”, disse o chefe do executivo.

Aqueles que desejarem contribuir com as famílias atingidas podem realizar doações no Fundo Social de Solidariedade (Rua Dom Barreto, nº 1.377, Centro), das 9h às 18h, no barracão do Fundo Social (Avenida Brasil, nº 1.111, Nova Veneza) e também nos supermercados Good Bom, Savegnago, Pague Menos, Paraná e Santa Terezinha.

Programação:

Quinta-feira (10) – das 9 às 16 horas

Campo das Chácaras Três Pontes

CRAS Basilicata

Sexta-feira (11) – das 9 às 16 horas

Escola Estadual Profª Bélgica Alleoni Borges, Jardim Primavera

Jardim São Domingos

Escola Estadual Marinalva Gimenes Colossal da Cunha, Parque Jatobá

Sábado (12) – das 9 às 16 horas

Escola Municipal Ramona Canhete Pinto, São Jerônimo

Escola Estadual Zoraide Proença Kaysel, Jardim Manchester

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Sumaré