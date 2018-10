Sumaré passa a contar com ‘Time do Emprego’

Sumaré agora tem o “Time do Emprego”, uma iniciativa com o objetivo de orientar e preparar o trabalhador na busca de um emprego compatível com seus interesses, habilidades e qualificação profissional. Cinco colaboradores da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico foram capacitados em setembro, em um curso de 80 horas, e vão treinar os futuros “times”.

Foto: Prefeitura de Sumaré / Divulgação

As inscrições para o 1º Time do Emprego terão início na segunda-feira (29). Durante os encontros, que serão totalmente gratuitos, os participantes do programa vão receber orientações sobre elaboração de currículo e preparação para entrevistas de emprego, serão incentivados a conhecerem a si mesmos, suas habilidades e competências, e a estabelecerem metas de trabalho e de vida – para que tenham sucesso na busca por uma colocação no mercado de trabalho. O programa é desenvolvido em parceria com o Governo do Estado.

O conteúdo do “Time do Emprego” será desenvolvido durante 10 encontros semanais, de quatro horas cada um, com grupos de 20 a 50 pessoas.

Podem participar do “Time do Emprego” trabalhadores desempregados, maiores de 18 anos ou jovens em busca do primeiro emprego. Os interessados devem realizar cadastro no PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), das 8h às 16h. É necessário apresentar Carteira Profissional, CPF, RG e comprovante de endereço. O endereço é Avenida Brasil, nº 201, Nova Veneza. As vagas são limitadas.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Sumaré.