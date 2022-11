Sumaré oferece 4ª dose contra Covid-19 para público com mais de 18 anos

A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria de Saúde, passa a oferecer a 4ª dose da vacina contra a Covid-19 às pessoas com 18 anos ou mais a partir desta quinta-feira (10).

O imunizante estará disponível nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), entre 9h e 15h, com exceção das unidades Ângelo Tomazin, Bordon, Bandeirantes, Viel e Centro de Saúde 2. Na unidade Veccon, a vacinação acontece entre 9h e 12h. Podem se vacinar aqueles já tenham completado quatro meses de intervalo da 3ª dose da vacina.

Estão disponíveis ainda a 5ª dose para pessoas com 60 anos ou mais que sejam imunossuprimidas, a 3ª dose para adolescentes com mais de 12 anos, a 2ª dose para crianças com 5 anos ou mais e a 1ª dose para crianças com 4 anos.

De acordo com o último boletim divulgado pela Vigilância Epidemiológica, a cidade já aplicou 671.142 doses de imunizantes contra a Covid-19 desde o início da campanha de combate ao Coronavírus, em janeiro do ano passado.

Foram 246.395 até o momento, 228.611 crianças e adolescentes com idades entre 12 e 17 anos já receberam a primeira dose da vacina, dessas, 217.430 também já receberam a segunda dose. Entre crianças da faixa etária que vai dos 5 aos 11 anos foram imunizadas 17.784, com a primeira dose, e 15.481 com a segunda dose.