Sumaré libera 4ª dose contra Covid para 35 anos ou mais nesta quinta

A Secretaria de Saúde de Sumaré libera, a partir desta quinta-feira, a 4ª dose da vacina contra Covid-19 para pessoas com 35 anos ou mais e profissionais da Saúde. A imunização estará disponível em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde), das 9 às 15 horas.

Também estão disponíveis a 5ª dose para pessoas com 60 anos ou mais que sejam imunossuprimidas, a 3ª dose para adolescentes com mais de 12 anos, a 2ª dose para crianças com 5 anos ou mais e a 1ª dose para crianças com 4 anos.

A Vigilância Epidemiológica segue recomendando o uso de máscaras em estabelecimentos fechados, no entanto, sem caráter obrigatório. Para pessoas de grupos de risco, aconselham o uso do acessório também em ambientes abertos. A proteção continua obrigatória no transporte público e em unidades de saúde do município.

Desde o início de junho, dirigentes de unidades escolares, tanto da rede pública quanto privada, também passaram a orientar pais e comunidade escolar sobre a retomada dos protocolos sanitários dentro das instituições – uso de álcool em gel na entrada dos períodos, uso de máscara dentro do ambiente escolar e distanciamento social.