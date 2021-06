Sumaré já aplicou mais de 90 mil doses; mais de 24 mil completaram imunização

Campanha foi ampliada nesta semana e já são 67.528 vacinados com a 1ª dose e 24.870 com a 2ª

Mais de 16 mil idosos e mais de 6 mil profissionais de saúde já completaram esquema vacinal – Foto: Divulgação/Prefeitura de Sumaré

Sumaré ultrapassou na segunda-feira (14) as 90 mil doses de vacina aplicadas contra o coronavírus (Covid-19). O município também tem mais de 24 mil moradores que já completaram a imunização com as duas doses.

A campanha municipal foi ampliada nesta semana e até a terça-feira (15), a prefeitura já havia aplicado mais de 92.398 vacinas. Já são 67.528 vacinados com a 1ª dose e 24.870 com a 2ª dose.

Entre o público já vacinado, 16.420 idosos estão com as duas doses em dia. Os trabalhadores da Saúde compõem 6.717 pessoas com o esquema vacinal completo. Somados, totalizam 23.137.

Sumaré antecipou desde terça a vacinação para as pessoas a partir de 55 anos sem comorbidades. Nesta quarta, tem início a imunização para adultos acima de 50 anos sem comorbidades, seguindo calendário estadual.

Na quinta-feira (10), Sumaré recebeu remessa com 3.966 doses da vacina da Pfizer, que serão destinadas para a imunização de gestantes, deficientes e profissionais da Educação no município.

A vacinação é oferecida em pontos descentralizados da cidade, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, sem necessidade de agendamento. Basta levar comprovante de residência atualizado e documento pessoal com foto.

Para os acamados, a vacina é oferecida em domicílio. O responsável deve entrar em contato com a unidade de saúde onde o paciente é cadastrado e fazer o agendamento.

Locais de Vacinação:

CCTI (Centro de Convivência da Terceira Idade): Avenida Brasil, nº 1.111, Jardim Nova Veneza;

Centro Esportivo “Vereador José Pereira” – Rua Sebastião Raposeiro Júnior, nº 261, Vila Yolanda Costa e Silva;

EM Profª Neusa de Souza Campos – Rua das Rosas, nº 320, Parque Rosa e Silva;

EE Angelo Campo Dall’orto – Avenida São Paulo, nº 466, Jardim Nova Veneza (entrada pela Rua Ceará);

EM Anália Oliveira Nascimento – Rua Maria Conceição da Rocha Ferraz, nº 565, Jardim Bom Retiro;

EE Profª Flora Ferreira Gomes – Rua Alipio Cassiano Dutra, nº 545, Angelo Tomazin;

EM Jardim Lúcia – Avenida Emílio Bosco, nº 965, Jardim Lúcia;

Clube Recreativo – Avenida Rebouças, 863, Centro.

2ª dose:



As equipes da prefeitura têm realizado busca ativa, por telefone, com pessoas que não voltaram ao posto de vacinação para receber a segunda dose, a fim de reduzir o número de “faltosos” e alertar sobre a importância da imunização.

A secretaria disponibilizou o número (19) 98443-0412 para quem tiver dúvidas ou precisar de mais informações.