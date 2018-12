Sumaré inicia Operação Verão com foco na prevenção

Por meio de um plano preventivo, trabalho ostensivo e plantão 24 horas, a Prefeitura de Sumaré iniciou a Operação Verão 2018/2019. Com uma ação integrada da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), além das secretarias municipais, o objetivo é terminar o período no dia 30 de março de 2019 com o mínimo de ocorrências ocasionadas em problemas como enchentes, alagamentos e demais intercorrências e danos.

Para o combate às cheias e outros danos eventualmente causados por fortes chuvas, foram adotadas medidas preventivas pela Defesa Civil, como o acompanhamento dos índices pluviométricos e previsão meteorológica em uma central de monitoramento 24 horas, montada na sede da corporação, além de vistorias de campo e acompanhamento in loco de todas as áreas de risco. Foto: Prefeitura de Sumaré / Divulgação

Além disso, a corporação participou de treinamentos promovidos pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, sendo capacitada e atualizada sobre ações preventivas, de socorro e assistenciais.

Também serão realizadas atividades de orientação e conscientização da população, como para evitar descartes irregulares, que são um dos principais fatores de risco para alagamentos e enchentes, bem como monitoramento e vistoria das áreas de risco, mapeadas em 2017 pelo Plano Municipal de Ações Contra Enchentes.

Além disso, a Secretaria de Serviços Públicos trabalha intensamente no desentupimento de bueiros, a fim de facilitar o escoamento das águas das chuvas.

“Nossa preocupação é sempre proteger a população. Elaboramos no ano passado o Plano Municipal de Ações Contra Enchentes, contendo um mapeamento de todas as áreas risco, e que é nossoa base para a elaboração das ações preventivas. Nossas equipes trabalham para prevenir possíveis ocorrências, reduzir os impactos e amenizar os transtornos, minimizando os danos no caso de possíveis desastres naturais”, disse o prefeito Luiz Dalben.

Em casos de emergências, a população deve acionar a Defesa Civil telefone (199), Corpo de Bombeiros Municipal (193), SAMU (192), Polícia Militar (190) ou Guarda Municipal (3873-2656).

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Sumaré.