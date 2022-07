Sumaré inicia imunização acima de 40 anos a partir de hoje

Pode receber quem já se vacinou com a dose de reforço num intervalo de quatro meses ou mais

A Prefeitura de Sumaré informou que a partir desta quinta-feira, a administração começa a vacinar pessoas acima de 40 anos com a 4ª dose da vacina contra a Covid-19. O município fez o anúncio dois dias após outras três cidades da região, Hortolândia, Nova Odessa e Santa Bárbara d´Oeste já começarem essa etapa.

Pode receber quem já se vacinou com a dose de reforço num intervalo de quatro meses ou mais.

As doses serão aplicadas de segunda a sexta, das 9 às 15h, em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde), exceto pela do Matão, Bordon, Bandeirantes, USF (Unidade de Saúde da Família) Maria Antônia, Soma, CS (Centro de Saúde) 2, Matão, Bordon e Cis (Centro Integrado de Saúde) Nova Veneza.