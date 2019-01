Sumaré inicia envio dos carnês de IPTU

Os proprietários de imóveis em Sumaré começarão a receber os carnês do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2019 nas próximas semanas. Segundo a prefeitura, serão distribuídos 84.844 carnês, no valor total de lançamento de R$ 72.027.728,28. O vencimento da primeira parcela ou da cota única com 10% de desconto é no dia 22 de fevereiro. Para quem optar por parcelar o tributo, as demais parcelas vencerão dia 10 de cada mês.

O pagamento poderá ser efetuado em agências bancárias, internet banking ou aplicativos pelos contribuintes correntistas da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Bradesco e Santander. Para aqueles que não possuem contas nesses bancos, o pagamento pode ser realizado em casas lotéricas ou ainda nos caixas eletrônicos do Banco do Brasil, que este ano aceitarão o pagamento de todos os tributos municipais com cartão de débito de qualquer outra instituição financeira.

O IPTU 2019 conta com correção monetária que, anualmente, por força da lei, os municípios devem aplicar. A correção este ano é de 4,55%, correspondente ao IPCA (Índice de Preços ao Consumidor – Amplo) medido entre 1º de novembro de 2017 e 30 de outubro de 2018.

2ª VIA

Aqueles que não receberem o carnê até a data de vencimento da cota única ou da primeira parcela, em 22 de fevereiro, podem emitir a 2ª via do boleto no site da Prefeitura de Sumaré. Basta clicar nos botões “Cidadão > Acesso a Tributos Online > 2ª via – IPTU exercício” e, em seguida, informar o número da Inscrição Cadastral do Imóvel e o CPF ou CNPJ do proprietário.

Também é possível retirar a 2ª via em três pontos físicos espalhados pela cidade:

– CEAC (Central de Atendimento ao Contribuinte): Rua Ipiranga, nº 73, Centro;

– Posto de arrecadação do Centro Administrativo de Nova Veneza: Avenida Brasil, nº 1.111, Jardim Nova Veneza;

– Posto de atendimento do Matão: Avenida Minasa, nº 1.136, Matão.