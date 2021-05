Sumaré informa quatro mortes e ultrapassa 20 mil infectados por coronavírus

Sumaré registrou mais quatro óbitos pelo novo coronavírus (Covid-19), elevando para 707 o número de vítimas da doença na cidade. O município não divulgou os dados das vítimas.

Foram informados 112 novos casos positivos e com isso Sumaré ultrapassou a marca das 20 mil infecções. No total, 20.056 pessoas se contaminaram, das quais 19.177 estão recuperadas, 110 estão em casa, 62 estão internadas, além dos óbitos.

REGIÃO

Americana informou mais 59 casos positivos, totalizando 16.524 casos positivos. Desses, 18 estão internados, 507 faleceram, 427 estão em casa e 15.572 se recuperaram. A enfermaria Covid do Hospital Municipal alcançou lotação máxima nesta quinta-feira.

Santa Bárbara informou 73 novos casos positivos, totalizando 14.800 contaminados. Desse total, 13.806 estão recuperados e 494 faleceram.

As enfermarias públicas barbarenses viram redução de 65% para 56% na taxa de ocupação. Os leitos com respiradores passaram de 9% na quarta para 15% nesta quinta-feira. As UTIs seguem com 88% de ocupação.

Nova Odessa informou mais um caso positivo e um óbito suspeito. A cidade registra 3.658 infectados desde o início da pandemia, com 3.197 que estão recuperados e 149 mortes. Há 39 moradores internados em leitos Covid, dois a mais do que ontem.

Até a publicação desta reportagem, Hortolândia não havia divulgado o boletim de casos.