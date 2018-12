Sumaré implanta ‘Ensino em Tempo Integral’ em 2 escolas

A Prefeitura de Sumaré anunciou a implantação do “Ensino em Tempo Integral” em duas escolas municipais a partir de 2019. Trata-se de um projeto piloto que será inicialmente realizado na EM São Judas Tadeu, região da Área Cura, e na EM Magdalena Maria Vedovatto Callegari, região do Maria Antônia, beneficiando cerca de 430 alunos do Ensino Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental.

O Ensino de Tempo Integral será ofertado no turno e contraturno escolar para os alunos que já realizaram a rematrícula ou a matrícula para o próximo ano. Serão contempladas sete turmas da EM São Judas, num total de 180 alunos, e nove turmas na EM Magdalena Maria Vedovato Callegari, com mais 250 estudantes. Foto: Prefeitura de Sumaré / Divulgação

A previsão é que os alunos fiquem nas escolas das 7h30 às 15h. Durante este período, serão servidas três refeições: café da manhã, almoço e café da tarde – uma alimentação nutritiva e balanceada, incluindo alimentos da agricultura familiar.

Além da grade curricular básica, com disciplinas como português e matemática, por exemplo, as crianças terão também à disposição oficinas com atividades culturais, lúdicas e de recreação. Além disso, estão previstas parcerias com outras secretarias municipais para complementar o conteúdo.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Sumaré.