Sumaré ganhou 32,4 mil domicílios de 2010 a 2022, aponta o Censo

O Censo 2022, realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), apontou um crescimento de 40,5% na quantidade de domicílios em Sumaré desde 2010, ano do último levantamento. A alta equivale a 32,4 mil novos endereços.

Em 2010, a pesquisa trouxe Sumaré com 80 mil domicílios. Doze anos depois, o município chegou a 112,4 mil – apenas a cidade e Americana ultrapassaram a casa dos 100 mil domicílios na Região do Polo Têxtil.

Município chegou a 112,4 mil domicílios, segundo o Censo – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Áreas como Matão e Nova Veneza são exemplos da expansão imobiliária em Sumaré no período, o que levou também a um crescimento populacional. Hoje, a cidade está entre as 100 mais populosas do Brasil – é a 98ª.

De acordo com o levantamento do IBGE, Sumaré viu o número de habitantes subir de 241 mil, em 2010, para 279 mil, no ano passado, uma alta de 16,7%.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

ELEITORES

A evolução na população poderá levar Sumaré a uma mudança na escolha de seu governo. Em 2024, a cidade terá a possibilidade de votação em dois turnos para prefeito. Isso porque o município vai alcançar a marca de 200 mil eleitores ainda este mês.

Dado mais recente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) apontava Sumaré com 199.918 em junho. A expectativa é de que a cidade chegue aos 200 mil eleitores ainda em julho.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Em 2024, Sumaré deverá escolher um novo representante para o Poder Executivo, já que o atual prefeito Luiz Alfredo Dalben (Cidadania) não poderá concorrer à reeleição.

Palestra de Cortella já tem ingressos esgotados

A Acias (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré) promove, no próximo dia 7 de agosto, a palestra “Da Oportunidade ao Êxito”, do filósofo e escritor Mario Sergio Cortella. O evento ocorre no Clube Recreativo e já tem inscrições esgotadas.

A palestra reflete sobre novos tempos, atitudes e os riscos do desequilíbrio momentâneo que as mudanças exigem. Aborda questões diretamente ligadas ao dia a dia de empresários e empreendedores.

“Crises são constantes e inevitáveis e os empresários precisam estar preparados para as mudanças. E é essa a discussão que Cortella apresentará ao público”, comenta o presidente da Acias, Felipe Alberto Verza Ferreira.

Parcele Fácil já negociou mais de R$ 14 milhões

O programa Parcele Fácil, realizado pela Prefeitura de Sumaré, já negociou R$ 14,2 milhões em dívidas dos contribuintes com o governo municipal em apenas dois meses.

As informações são da administração, que diz já ter efetivado mais de 6,1 mil contratos de negociação. Do montante, R$ 8,6 milhões foram negociações lançadas com pagamento à vista.

Os contribuintes que possuem dívidas junto à prefeitura, desde que geradas até dezembro de 2022, podem parcelar seus débitos tributários e regularizar sua condição perante o fisco municipal. O programa continua com negociações abertas e vai até o dia 31 de agosto.