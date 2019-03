Sumaré fiscaliza guarda-volumes em bancos

Os fiscais municipais da Secretaria de Obras de Sumaré vistoriaram nesta semana a obrigatoriedade de armários guarda-volumes que devem ser disponibilizados para a população em agências bancárias da cidade, de acordo com a Lei Municipal nº 4.094/05. Além de fiscalizar se os estabelecimentos cumprem a lei, os colaboradores também conferiram o estado de conservação e manutenção dos equipamentos. Apenas uma agência apresentou irregularidades e deverá se adequar.

Foto: Prefeitura de Sumaré / Divulgação

Entre os itens verificados estão se o guarda-volumes estava sem chaves, impossibilitando o uso, instalação e disposição correta do aparelho (por exemplo, os equipamentos não podem estar fixados no lado de fora da agência), se a quantidade de armários é compatível com o fluxo de pessoas que necessitam de atendimento bancário e a prática de deixar uma moeda em consignação para o uso dos armários.

“Nossos fiscais intensificaram a fiscalização, visando à segurança dos clientes e também para evitar qualquer desconforto, no caso de passar pela porta com detector de metais e a mesma travar. É importante que as agências cumpram a lei e ofereçam equipamentos de qualidade, garantindo um bom atendimento para a nossa população”, explicou o prefeito Luiz Dalben.

De acordo com a Lei Municipal nº 4.094/05, as agências devem manter guarda-volumes junto ao local de acesso, antes da porta giratória, com chaves que ficam no poder dos clientes durante o período de atendimento.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Sumaré.