Sumaré cadastra famílias no Jardim Nova Terra

A Secretaria de Habitação de Sumaré iniciou no último sábado (13) o cadastramento habitacional das famílias que residem no no Jardim Nova Terra, região do Matão, para dar continuidade às tratativas de estudo de regularização das casas e famílias que estão fora da área de risco ou APP (Área de Preservação Permanente).

Equipes da pasta estiveram no local para realizar o procedimento e orientar os moradores. A secretária de Habitação, Rozária Martins, e o gerente da pasta, Douglas Oliveira, acompanharam a ação. Foto: Prefeitura de Sumaré / Divulgação

Os moradores que ainda não foram cadastrados serão recebidos na sede da Secretaria para que seja efetuado o procedimento. O trabalho de tabulação visa diagnosticar a situação das famílias e a classificação de cada uma, por exemplo, o número de idosos e crianças residentes, possibilitando o detalhamento dessas famílias. A ocupação conta com aproximadamente 220 famílias.

Este primeiro levantamento de tabulação de dados visa identificar, por exemplo, o número de idosos e crianças residentes na ocupação, a quantidade de pessoas e famílias que participam de programas socioassistenciais governamentais, além das prioridades e necessidades básicas dos moradores.

O prefeito Luiz Dalben manifestou sua vontade em ajudar a população, buscando alternativas para a regularização das casas e famílias.

“Não podemos prometer que vamos regularizar a área, é um processo difícil e que vai requerer muito trabalho, mas estamos empenhados a buscar melhorias para o local e não medir esforços para dar início à regularização. Trabalhamos em prol de nossos moradores e para minimizar seus prejuízos”, explicou.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Sumaré.