Sumaré entrega revitalização da USF do CIS Nova Veneza

A Prefeitura de Sumaré inaugura nesta sexta-feira (3) a revitalização da USF (Unidade de Saúde da Família) do CIS Nova Veneza, a segunda maior unidade da cidade em termos de pacientes referenciados – são mais de 21 mil. A cerimônia será às 9 horas, na Rua Paraíba, 211, no Jardim São Francisco, na região de Nova Veneza. Toda a população está convidada a participar.

Foto: Prefeitura de Sumaré / Divulgação

A reforma inclui melhorias nos sete consultórios médicos, nova recepção, piso completamente novo, farmácia com atendimento externo, uma cozinha completamente estruturada e com coifas, instalação de vidros blindex, uma nova lavanderia, além de reparos nas instalações elétricas e hidráulicas.

Para que a reforma fosse realizada sem interrupção no atendimento, a unidade foi transferida para o espaço onde antes funcionava o PA (Pronto Atendimento), no mesmo prédio, que também foi reformado e entregue em agosto do ano passado pelo prefeito Luiz Dalben.

“Essa é mais uma obra que vem para oferecer um atendimento mais digno, acolhedor e de maior qualidade aos nossos moradores, além de um espaço de trabalho mais adequado aos colaboradores. A humanização e o aperfeiçoamento do atendimento em saúde, tanto estrutural quanto pessoal, é prioridade da nossa gestão”, disse o prefeito Luiz Dalben.

A reforma do prédio foi realizada em parceria com o Governo Federal, com um investimento na ordem de R$ 300,3 mil.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Sumaré.