Sumaré entrega duplicação da ponte da Estrada Municipal Mineko Ito

Obra foi realizada por meio de parceria da prefeitura com o Governo do Estado, através do programa "Novas Vicinais"

O prefeito Luiz Dalben (Cidadania) inaugurou na quarta-feira (20) as obras da segunda ponte na Estrada Municipal Mineko Ito, conhecida como Estrada do Barreiro, na região de Nova Veneza, em Sumaré. A melhoria contemplou 325 metros da extensão da via.

Os investimentos são na ordem de mais de R$ 1,4 milhão, por meio de parceria da prefeitura com o Governo do Estado, através do programa “Novas Vicinais”.

De acordo com a administração municipal, a construção da ponte e duplicação do trecho da via gera mais fluidez e segurança no trânsito e faz parte do pacote de investimentos viários que Sumaré recebe desde 2017. As obras atendem a solicitação do prefeito Luiz Dalben e os recursos foram de emendas do deputado estadual Dirceu Dalben, do mesmo partido.

“Estamos trabalhando muito para que Sumaré siga em pleno desenvolvimento e é com muita alegria e gratidão a Deus, sempre em primeiro lugar, que anunciamos mais essa conquista para a população. A Estrada do Barreiro é uma importante rota de ligação entre Sumaré e Hortolândia, além de ser uma região com muitas empresas e grande circulação de caminhões”, destacou o deputado Dirceu Dalben.

Para o prefeito, a recuperação da Estrada Mineko Ito é uma melhoria muito esperada. “É com muita alegria que anunciamos mais essa conquista para a população, mais essa ponte na cidade – outras três estão em construção e cinco já foram entregues -, uma grande melhoria viária e tão aguardada pelos moradores”, disse Luiz.

Em 2022, por meio da parceria com o Governo Estadual, toda a via foi revitalizada em seus 4,3 quilômetros de extensão, que liga a Avenida da Amizade até a Estrada Municipal Valêncio Calegari – na altura com a Honda Automóveis.

Também participaram da entrega o vice-prefeito Henrique Stein, o secretário de Finanças, Eder Ruzza, e demais secretários municipais, vereadores e o líder de Governo, vereador Willian Souza, além de lideranças locais.