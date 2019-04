Sumaré entrega brinquedoteca na UPA Macarenko

Como parte do projeto da humanização do atendimento em Saúde, a Prefeitura de Sumaré inaugura na próxima sexta-feira (26) a brinquedoteca da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Macarenko, um espaço composto por livros, jogos e atividades pedagógicas, voltado para as crianças que precisarem passar pela unidade. A entrega acontece às 9 horas.

Foto: Prefeitura de Sumaré / Divulgação

A brinquedoteca funcionará de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, sempre com o acompanhamento de uma recreacionista. O objetivo do espaço é o estímulo psicomotor e cognitivo das crianças, que terão à disposição um espaço de interação social, lazer e de desenvolvimento intelectual.

“Esse espaço foi preparado para que nossas crianças gostem de ir ao médico, para que se sintam acolhidas e possam se divertir e se desenvolver em um ambiente adverso como é uma unidade de urgência e emergência. A UPA Macarenko também já conta com o Espaço Kids, com outros tipos de brinquedo, como escorregador, por exemplo, e também já entregamos dois Centros da Criança à população, humanizando o atendimento em Saúde aos nossos pequenos. Eles merecem todo nosso cuidado e carinho”, comentou o prefeito Luiz Dalben.

Além do Espaço Kids e da Brinquedoteca, a UPA Macarenko também já recebeu adaptações como climatização da recepção, ampliação da capacidade da sala de medicação com novas poltronas e climatização, troca de colchões das salas de observação, ganhou também o NEP (Núcleo de Educação Permanente) – uma sala para constante treinamento dos colaboradores, visando qualificar o atendimento à população –, uma sala de ultrassom e a “Sala do Bem”, para o atendimento psicossocial a vítimas de violência.

Além disso, por meio de parcerias, alunos de medicina e de enfermagem de várias instituições passaram a acompanhar os atendimentos na UPA, realizando o estágio obrigatório e adquirindo experiência.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Sumaré.