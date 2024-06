Sumaré é alvo da Polícia Federal em operação que apura desvio de dinheiro de fundo partidário nas eleições de 2022

Ao todo estão sendo cumpridos sete mandados de prisão preventiva, 45 mandados de busca e apreensão em dois estados - Foto: Divulgação_Polícia Federal

A Polícia Federal de Brasília realiza, na manhã desta quarta-feira (12), uma operação que investiga o desvio de fundo partidário das eleições de 2022. Uma das cidades que é alvo da ação dos policiais é Sumaré. No município, os agentes cumpriram mandado de busca e apreensão em uma empresa investigada por, supostamente, ser de fachada. Nela, seria feita a lavagem de dinheiro dos desvios. A ação conta com apoio da PF de Campinas.

Os alvos são dirigentes do PROS, partido que foi incorporado pelo Solidariedade em 2023. Segundo informou a PF, as investigações tiveram início a partir de denúncia do então presidente do partido em desfavor de um ex-dirigente, suspeito de desviar aproximadamente R$ 36 milhões.

Ao todo estão sendo cumpridos sete mandados de prisão preventiva, 45 mandados de busca e apreensão em dois estados, Goiás e São Paulo, sendo um deles em Sumaré, e também no Distrito Federal. Houve também o bloqueio de R$ 36 milhões e o sequestro judicial de 33 imóveis, deferidos pela Justiça Eleitoral do DF.

De acordo com a PF, os atos de lavagem de dinheiro foram identificados por meio da constituição de empresas de fachada, aquisição de imóveis por meio de pessoas intermediárias e superfaturamento de serviços prestados aos candidatos laranjas e ao partido.

“Por meio de relatórios de inteligência financeira e da análise de prestações de contas de supostos candidatos, foram localizados indícios que apontam para existência de uma organização criminosa estruturalmente ordenada com o objetivo de desviar e se apropriar de recursos do Fundo Partidário e Eleitoral, utilizando-se de candidaturas laranjas ao redor do País, de superfaturamento de serviços de consultoria jurídica e desvio de recursos partidários destinados à Fundação de Ordem Social (FOS) – fundação do partido”, destacou a PF.

Os envolvidos nesta operação estão sendo investigados pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, furto qualificado, apropriação indébita, falsidade ideológica eleitoral e apropriação de recursos destinados ao financiamento eleitoral.